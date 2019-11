Messina, tragedia a Naso: donna torna a casa e trova il marito senza vita. 60enne morto in un incidente domestico

19 Novembre 2019 15:14

Una tragedia scuote la comunità di Naso (Messina): 60enne vittima di un incidente domestico

Una tragedia scuote la comunità di Naso, in provincia di Messina. Un uomo sulla sessantina, Franco Portale, ieri pomeriggio è stato trovato morto in casa. L’uomo stava tinteggiando i muri di casa quando è caduto dalle scale. Secondo quanto si apprende, il sessantenne era solo in casa e subito dopo la caduta avrebbe provato ad allertare i soccorsi. A trovare il corpo senza vita è stata la moglie, una volta rientrata nell’abitazione. Inutili i soccorsi del 118: i medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I funerali si svolgeranno domani alle 15.

