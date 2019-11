Messina, torrente Bisconte ancora in attesa dei lavori: ecco perché è tutto fermo

22 Novembre 2019 10:04

A Messina, esattamente un mese fa, si festeggiava la consegna dei lavori per la messa in sicurezza del torrente Bisconte-Cataratti, ma i lavori non sono ancora partiti: Gioveni e Cacciotto hanno chiesto spiegazioni all’ing. Mellini

“E’ trascorso esattamente 1 mese oggi (era il 22 ottobre scorso) dalla storica consegna in pompa magna dei lavori per la riqualificazione e messa in sicurezza del torrente Bisconte-Catarratti, ma ad oggi non vi è ancora nessuna traccia del cantiere sui luoghi!”.

L’assenza di uomini e mezzi in loco ha spinto il consigliere comunale Libero Gioveni, che insieme al collega della terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto riceve giornalmente le legittime lamentele da parte degli increduli residenti dei due villaggi, a chiedere lumi al Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Armando Mellini.

“Ebbene, la risposta dell’ing. Mellini – spiega Gioveni – è chiara e tutto sommato rassicurante sui tempi.

In questa fase – prosegue il consigliere – si sta procedendo ad un piano di caratterizzazione che dovrà essere approvato secondo l’offerta migliorativa, altrimenti non si può procedere con i primi scavi.

I tempi per l’espletamento di queste operazioni, tuttavia, non saranno lunghi. Ringrazio, quindi, il RUP Mellini per l’attenzione che sta dimostrando di avere per l’opera e per il territorio – conclude Gioveni – e auspico un primo vero allestimento del cantiere che serva ad allontanare definitivamente i dubbi che legittimamente le comunità di Bisconte e Catarratti hanno per le false promesse ricevute negli ultimi decenni”.

