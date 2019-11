Messina Sposi: al Royal Palace Hotel un weekend dedicato alle nozze

5 Novembre 2019 10:18

Omaggi, selfie/ricordo, incontri, degustazioni, show moda. A Messina un week end dedicato alle nozze moderne, alle tendenze 2020 e suggestivi amarcord con “fiori d’arancio della tradizione siciliana”

Raccontare in un percorso ricco d’ atmosfera il mondo del matrimonio visto da tutte le aree: Life Style, Moda, Bellezza, Design, Food, Casa, un viaggio reale e un po’ immaginario per organizzare nozze molto speciali.

Cosi si annuncia Messina Sposi che per la 15esima edizione ritorna con ingresso libero sabato 9 e domenica 10 novembre al Royal Palace Hotel.

Suggestiva sarà l’atmosfera dell’evento all’interno del quale sarà possibile scoprire il matrimonio proposto in due versioni: quello contemporaneo con un’esposizione completa, importante, dedicata a tutte le novità del fashion wedding 2020 dalle nozze alla casa e quello “storico” con una mostra amarcord sulle tradizioni delle nozze siciliane alla quale parteciperà con un’esposizione di abiti ispirati all’800 anche il liceo artistico E. Basile di Messina.

Più che una mostra Messina Sposi sarà un vero e proprio evento con tanti momenti dedicati anche ad un pubblico vario, desideroso di conoscere le novità provenienti da tanti settori.

Sabato 9 novembre, dopo l’inaugurazione delle 16, sarà offerta al pubblico una degustazione di torte nuziali. Alle 17,30 nel salotto di Messina Sposi la wedding planner Paola Canale discuterà con le coppie su “Come nasce l’evento perfetto”, ma anche su come si apparecchia la tavola in una ricorrenza importante e fornirà tanti consigli di stile e creativi anche ai tanti appassionati delle “buone maniere”. Per partecipare occorre prenotarsi inviando un messaggio alla pagina FB di E – Motion Messina.

Domenica 10 alle ore 11 decorazione live di una wedding cake con degustazione del dolce, alle 17 un incontro su il make della sposa, tendenze 2020.

Nel corso dell’evento previsti inoltre show live di abiti per gli sposi, omaggi per i visitatori e simpatici selfie ricordo per tutti i visitatori che scatteranno una fotografia davanti al “photobooth”.

Abbinata a Messina Sposi è la mostra fotografica “Il Matrimonio Ieri”, un suggestivo amarcord sull’affascinante mondo delle nozze in Sicilia rivisitato con immagini provenienti dall’archivio dell’indimenticato fotoreporter Michelangelo Vizzini, foto delle orchestre, di torte nuziali preparate da noti pasticceri messinesi, scatti di nozze celebrate in piccoli paesi con usi e “costumi” affascinanti e alcuni pressochè scomparsi come “la stima delle nozze.”

L’evento sarà inaugurato sabato 9 novembre alle 16 dal presidente della Confesercenti di Messina Alberto Palella. Prevista anche un’iniziativa di solidarietà in favore della Mensa di Sant’Antonio. Messina Sposi potrà essere visitata sabato 9 dalle 16 alle 21 e domenica 10 dalle ore 10 alle 13 e sempre dalle 16 alle 21.

Valuta questo articolo