Messina: Salita Portella Castanea riaperta al transito, ma c’è ancora tanto da fare [FOTO]

15 Novembre 2019 10:50

Messina, riapre al transito la strada di Portella: adesso si attende l’ok della Regione per la gara d’appalto per mettere in sicurezza il costone franato

Dopo i disagi avvenuti a causa del maltempo che ha flagellato la città di Messina pochi giorni fa, da ieri pomeriggio il tratto di strada”Portella Castanea”, che congiunge San Michele a Portella, è stato riaperto al transito grazie all’importante lavoro degli uomini della Protezione Civile, del Comune e dell’Ass.re al Pronto intervento e Protezione Civile Massimo Minutoli, in collaborazione con il corpo dei Vigili Urbani. Il Consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo stamattina ha discusso con l’assessore Minutoli sulle sorti della frana che dal dicembre dello scorso anno blocca parte del transito veicolare nell’importante arteria: “se entro oggi arriverà l’ok da parte della Regione prossimamente si avvierà la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori dell’eliminazione della frana stessa e della relativa messa in sicurezza del costone”.

“Ma importanti ed improcrastinabili interventi di manutenzione ordinaria e non, si rendono necessari per la Portella Castanea”, evidenzia il consigliere Laimo-“Scerbatura in ambo i lati della carreggiata, pulitura dei canaloni di scolo acque piovane, e ripristino segnaletica orizzontale e verticale antinebbia; per di più poiché si tratta di strada collinare (ma ricordiamo di competenza Comunale), è soggetta alla caduta di detriti, pietre, massi e legname, che rendono pericoloso il transito veicolare”.

Tali problematiche sono state trattate in svariate sedute di commissioni sia nella 4a Commissione “Ambiente e territorio” presieduta dal consigliere Laimo, che nella 2a Commissione inerente alla Protezione Civile presieduta dal consigliere Di Gregorio Maurizio.

Un importante lavoro di collaborazione è stato dunque avviato con l’Amministrazione comunale.

Valuta questo articolo