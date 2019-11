31 Ottobre 2019 11:53

Messina, studentessa investita da un bus Atm a Piazza Antonello: trasportata in ospedale in stato di shock

Attimi di paura a Piazza Antonello, dove intorno alle 8 di stamattina, una studentessa è stata investita da un bus Atm. La giovane è stata soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata in stato di shock in ospedale. La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento. Secondo quanto si apprende sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando le strisce pedonali. Seguiranno aggiornamenti.

