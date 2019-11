Messina: esperti a confronto sulle patologie della colonna vertebrale

23 Novembre 2019 19:55

Convegno sulle patologie della colonna vertebrale, svoltosi oggi presso la Camera di Commercio di Messina

In una società sedentaria, il mal di schiena è una piaga diffusa: circa 6 italiani su 10 ne soffrono ogni settimana. E le ripercussioni sulla qualità della vita e sull’economia sono enormi: lo sanno bene INPS, INAIL, Ordine dei Medici, ASP, UOC di Neurochirurgia del Policlinico e Dipartimento Militare di medicina legale di Messina. Per questo motivo tali Istituzioni hanno organizzato un convegno sulle patologie della colonna vertebrale, svoltosi oggi presso la Camera di Commercio di Messina, con la supervisione scientifica del Prof. Francesco Tomasello, Presidente onorario Federazione mondiale di neurochirurgia, e del Dott. Corrado De Luca, Coordinatore Centro medico legale INPS Messina. Partendo dalla riconosciuta eccellenza della neurochirurgia e della medicina legale messinese, i numerosi relatori hanno dato vita ad un confronto di elevato livello scientifico su prevenzione, trattamento clinico e valutazione medico-legale, a beneficio dei tanti medici presenti. Per i non addetti ai lavori ha rivestito particolare interesse la divulgazione dei consigli utili a riconoscere tempestivamente i sintomi e ad evitare degenerazioni del dolore, in modo da ridurre l’impatto negativo sulla quotidianità e sulla vita familiare, sociale e lavorativa. All’avvio dei lavori sono state ricordate le vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto. L’evento si è svolto con la collaborazione di Confcommercio e di Generali Italia, Agenzia di Messina Boccetta.

