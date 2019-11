Messina: la Regione mette in sicurezza il centro storico di Capizzi [FOTO]

5 Novembre 2019 20:42

Messina, indetta la gara per mettere in sicurezza Capizzi. Gli ultimi crolli registrati 15 anni fa nel quartiere Fortina, nel tempo la zona si è spopolata

Sono trascorsi quindici anni dagli ultimi crolli nel quartiere Fortina di Capizzi, nel Messinese, e solo adesso si interviene per risolvere la situazione. Dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana stata indetta, infatti, la gara per la progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento del centro storico del paese.

In questi anni l’area, con classificazione R4 ossia a elevato rischio, si è parzialmente spopolata, anche per effetto della caduta del muro di sostegno, con conseguente ordinanza di sgombero dei fabbricati interessati dal dissesto e chiusura al transito delle vie adiacenti, a salvaguardia della pubblica incolumità.

L’opera di messa in sicurezza, per la quale oggi vengono disposte le indagini geologiche e geotecniche, assume grande importanza per Capizzi.

Il centro nebroideo potrà, infatti, riappropriarsi del suo centro storico nel quale potrebbero verificarsi ulteriori crolli, senza considerare che verrà migliorato l’accesso all’area da via Giuseppe Mancuso e da via Progresso e valorizzato il patrimonio culturale, per una migliore fruizione turistica del sito e delle sue bellezze artistiche tra cui la chiesa di San Bartolomeo e il santuario di San Giacomo.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo muro con tiranti di ancoraggio in acciaio.

Le strutture in cemento armato saranno rivestite con materiali e pietre locali e sarà ripristinato il tratto di strada pedonale dissestato, con il rifacimento della pavimentazione.

