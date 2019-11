4 Novembre 2019 09:45

Messina, incidente in tangenziale: due mezzi coinvolti, traffico in tilt nei pressi dello svincolo Boccetta

Incidente in tangenziale stamattina. Intorno alle 8 due auto, una Toyota Yaris e una Seat Altea si sono scontrate all’interno della galleria prima dello svincolo Boccetta, in direzione Catania. Il traffico è andato in tilt, con lunghe code fino allo svincolo di Giostra, chiuso per lavori. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e 118.

