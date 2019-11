Messina, gara di solidarietà per il piccolo Dylan: raccolti oltre 25 mila euro

26 Novembre 2019 19:02

Messina si mobilita per il piccolo Dylan, l’obiettivo è raccogliere 50 mila euro entro il 31 dicembre

Gara di solidarietà per il piccolo Dylan, il bimbo di Messina affetto da tetraparesi spastica. Dopo l’appello dei genitori, raccolto anche dal sindaco De Luca, l’intera città e non solo si è mobilitata per contribuire alla raccolta fondi per il piccolo. L’obiettivo è di aiutare la famiglia Maceli ad acquistare un’automobile attrezzata, che consentirà ai genitori di trasportare il figlio con più facilità. Questo pomeriggio a Palazzo Zanca Ivan Catanzaro ha consegnato alla famiglia di Dylan 500 euro donati dal Cubo Disco Club, più il contenuto dei salvadanai utilizzati per la raccolta fondi nelle lserate del precedente weekend. L’obiettivo è raccogliere 50 mila euro entro il prossimo 31 dicembre. Finora, in solo 15 giorni, sono stati donati oltre 25 mila euro.

