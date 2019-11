Notte di Halloween: blitz nel cuore della movida a Messina, ecco il bilancio dei controlli [FOTO]

1 Novembre 2019 10:46

Notte di Halloween a Messina: la Polizia Municipale passa al setaccio la movida

Blitz della Polizia Municipale di Messina la notte di Halloween. Fino alle prime ore del mattino, la Sezione radiomobile e motociclisti ha eseguito controlli di viabilità nella zona del centro, posizionandosi sulla via Garibaldi in corrispondenza del Largo Minutoli e intervenendo anche nelle vie Cesare Battisti e Primo Settembre, dove sono state eseguite in totale 19 rimozioni, 29 sanzioni per violazioni varie al Codice della Strada tra le quali omesso uso di cinture di sicurezze, omesse revisioni e omessa assicurazione con relativo sequestro.

In totale sono stati 38 i veicoli controllati 18 i conducenti sottoposti a controllo alcooltest.

In contemporanea, la Sezione Annona ha eseguito i controlli per la movida cittadina, verificando alcune zone calde e ispezionando alcuni locali dove erano state organizzate delle serate.

Nella notte è stato controllato un locale in via Calabria che è risultato sostanzialmente conforme alle prescrizioni di sicurezza, e con una buona organizzazione anche in tema di controllo della somministrazione di alcol, che viene servito solo al bancone del bar al maggiorenne in possesso di idoneo documento di riconoscimento, evitando la somministrazione ai tavoli che favorisce la promiscuità del consumo.

La Polizia Municipale è tornata poi a verificare un locale di via Don Blasco dove è stato accertato nuovamente il superamento del limite numerico degli avventori e la mancanza del sistema di limitazione della diffusione sonora. Pertanto, oltre alle contestazioni e relative sanzioni, la serata è stata interrotta, facendo defluire il pubblico dal locale.

Nei pressi del locale di via Don Blasco è stato sanzionato anche un venditore ambulante con auto negozio che, pur essendo in possesso di regolare licenza, è stato trovato intento a vendere bevande alcoliche in violazione di legge. Anche per questo soggetto è scattata la segnalazione al Questore.

Il tavolo organizzato ieri dall’Amministazione comunale e i gestori dei locali ha prodotto subito i suoi effetti: una festa a tema che era stata organizzata, senza alcuna licenza di P.S. in un noto forte cittadino, è stata disdettata dagli stessi organizzatori.

Nella notte inoltre sono anche sequestrati fuochi d’artificio a Cristo Re, che verranno distrutti.

L’Assessore Musolino ha coordinato, d’intesa con il Sindaco, tutte le operazioni eseguite nel corso della notte dagli Agenti di Polizia municipale e precisamente dal Comandante Vicario Commissario G. Giardina, dai Commissari La Mazza, La Rosa e Crisafulli, dagli Ispettori Cifalà, Chiereleison, Giunta, Polimeni e Visalli, dagli Assistenti Di Mattia e Villarà e dagli Agenti Lonia, Merlino e Tripodo.

