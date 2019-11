Commemorazione dei defunti: ecco gli orari dei cimiteri e i servizi predisposti dal Comune di Messina

31 Ottobre 2019 14:18

Da oggi e fino a sabato i cimiteri di Messina resteranno aperti dalle 8 alle 17, garantiti i servizi navetta, di assistenza e soccorso

Per la Commemorazione dei Defunti l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli ha già avviato da mesi la nuova politica di gestione dei cimiteri cittadini. “A seguito della riorganizzazione degli uffici – ha evidenziato l’Assessore – si era registrato qualche rallentamento ma, attraverso la nuova organizzazione, si stanno risolvendo le questioni arretrate. La direzione Cimiteri ha disposto gli orari di apertura di tutti i cimiteri comunali dalle 8 alle 17 da oggi, giovedì 31, a sabato 2 novembre. Al Gran Camposanto da oggi è stato incrementato il servizio navetta a cura della Messina Social City e dell’associazione di volontariato ACCIR con un mezzo idoneo per il trasporto dei disabili. Domani, venerdì 1, e sabato 2, sarà anche attivato un servizio d’ordine e di sorveglianza all’interno del cimitero Monumentale organizzato dalle associazioni di volontariato Nazionale Carabinieri e dai Ranger, l’U.N.A.C. assisterà i visitatori nell’attraversamento esterno alla porta centrale, la Pegaso e la Misericordia garantiranno le autoambulanze, mentre la Nova Militia Christi offrirà domani e sabato un servizio di primo soccorso a piedi. In occasione della Celebrazione della Santa Messa che si terrà, sabato 2 novembre, alle 11, al Gran Camposanto, il Nucleo Diocesano curerà la funzione e sarà presente anche al Cimitero di Pace con due volontari. Al cimitero di San Filippo l’associazione di volontariato Misericordia svolgerà il servizio di assistenza. La MessinaServizi Bene Comune e l’AMAM hanno già avviato il servizio di spazzamento e di svuotamento dei cestini, la parte idrica (fontane), la pulizia degli edifici funerari e la cura del verde e saranno presenti con presidi per rafforzare gli interventi necessari a fronte della numerosa affluenza di utenti prevista”.

