Messina celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: convegno nell’Aula Magna di Scienze Politiche

19 Novembre 2019 20:17

Domani a Messina il convegno promosso dall’Osservatorio Lucia Natoli

Si terrà domani alle ore 10:00 nell’Aula Magna della facoltà di Scienze Politiche in piazza XX settembre la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento promosso dall’Osservatorio Lucia Natoli presieduto da Saro Visicaro col patrocinio del Cesv e dell’Università degli Studi di Messina, sarà coordinato dall’avv. Silvana Paratore. Ad intervenire all’evento il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dott. Fabio Costantino. Nel corso della manifestazione saranno premiati gli studenti partecipanti al concorso giunto all’8° edizione ” Un arcobaleno di diritti” sul tema: “per un futuro senza guerre e senza armi” selezionati da una giuria presieduta dallo scrittore Lorenzo Porretta.

