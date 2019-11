Messina, l’assessore Razza in visita al Pronto Soccorso del Papardo: “Accompagneremo la stagione di crescita” [FOTO]

15 Novembre 2019 13:27

L’assessore regionale alla Salute ha visitato il Pronto Soccorso e si è trattenuto per inaugurare l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, intitolato alla memoria della dott.ssa Rosa Girasella, Primario di medicina interna prematuramente scomparsa l’anno scorso a causa di una lunga malattia

L’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza ha visitato oggi la struttura del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Papardo accompagnato dal Direttore Generale dell’Asp Paolo La Paglia e dal Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino.

La visita è stata motivata dalla consegna dei lavori di efficientamento del Pronto Soccorso. Nello specifico si tratta della realizzazione degli interventi strutturali già consegnati, allo scopo di garantire idonei standard di accoglienza al paziente.

I lavori realizzati grazie al fondo del progetto obiettivo PSN 2017, linea progettuale 2 “Sviluppo dei processi umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali” di cui al D.A. 2708/2017 prevedevano una spesa per l’azione 2, di 2,4 milioni di euro nei 61 pronto soccorso tra cui quello dell’Ospedale Papardo per un totale di 40 mila euro.

Con l’occasione l’Assessore Razza dopo aver preso visione dei miglioramenti del Pronto Soccorso e dello stato di altri reparti si è trattenuto per inaugurare l’Auditorium dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina con l’intitolazione dello stesso alla memoria della dott.ssa Rosa Girasella, Primario di medicina interna prematuramente scomparsa l’anno scorso a causa di una lunga malattia.

“Sapevo dal momento del mio insediamento che questo Ospedale fosse nel cuore dei messinesi – ha dichiarato l’Assessore Regionale Ruggero Razza – mi fa piacere vedere che c’è un clima positivo e che c’è un sentimento di speranza concreta nonostante le difficoltà ma questa azienda ha dimostrato la volontà di reagire e noi accompagneremo questa stagione di crescita – ha proseguito l’Assessore – oggi siamo qui per sottolineare l’importanza della qualità del settore dell’emergenza urgenza, ecco perché abbiamo predisposto due progettualità per la dignità dei luoghi di prima accoglienza del paziente e sulla tecnologia degli stessi. Qui al Papardo questi strumenti sono stati interpretati con grandissima attenzione. Il Pronto soccorso è il luogo dove il cittadino si rivolge nei momenti di maggiore necessità ma il grado di attenzione che il sistema sanitario deve dare rappresenta poi la dimensione su come il sistema stesso sia in grado di adempiere alle proprie attività.”

Sull’intitolazione dell’auditorium Razza ha poi concluso: “la dott.ssa Girasella non la conoscevo ma nelle telefonate che ho fatto per saperne di più su questa professionista ho subito capito la profonda umanità e passione con la quale svolgeva il suo lavoro in questa struttura con il suo impegno quotidiano.”

