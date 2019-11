Salone degli Specchi gremito: il Kiwanis Club Antonello da Messina celebra i 30 anni della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza [FOTO]

19 Novembre 2019 14:56

Salone degli Specchi gremito stamattina per celebrare il 30° anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il convegno, organizzato dal Kiwanis Club-Antonello Da Messina, ha visto la partecipazione di numerosi studenti del Verona Trento-Boer, che hanno preso parte all’evento presentando poesie e cartelloni ispirati ai temi dell’infanzia e della famiglia. Con l’evento di oggi il Kiwanis suggella ancor di più la propria mission al fianco dei bambini, sostenendo la Convenzione Onu approvata il 20 novembre del 1989: uno strumento giuridico essenziale per la difesa diritti dei bambini, riconosciuto da 196 Stati nel mondo. La Convenzione riconosce a tutti i bambini e tutte le bambine del mondo la titolarità di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, ma nonostante i progressi degli ultimi 30 anni, i diritti dei minori continuano ad essere a rischio in tutto il mondo. Al convegno di oggi, dopo i saluti della Presidente del Kiwanis Club Messina- Antonello da Messina Antonietta Zuccarello e del dirigente dell’Istituto scolastico Boer-Verona Trento, Santi Longo, sono intervenuti la dottoressa Luisa Ferlazzo, Consigliere Associazione Genitori e Referente adozioni per il Comune di Messina, il dottor Angelo Fabio Costantino, Garante dell’Infanzia e Adolescenza del Comune di Messina e il Luogotenente Governatore Divisione 1 Sicilia dei Due Mari-Valdemone, Alfredo Buttafarro. Relatore l’avvocato Alessia Pace, Cerimoniere la dottoressa Barbara Buccheri.

