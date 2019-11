“L’Oro dei Nebrodi”: a Sant’Agata Militello tre serate di esposizioni, degustazioni e spettacolo

22 Novembre 2019 19:27

“L’Oro dei Nebrodi”: le eccellenze enogastronomiche al castello Gallego di Sant’Agata Militello

Appuntamento per il weekend dal 6 al 8 dicembre prossimi al castello “Gallego” di Sant’Agata Militello con la manifestazione denominata “L’Oro dei Nebrodi”.

Sarà una vetrina per le eccellenze del territorio nebroideo, con la presenza di una decina circa di produttori di prelibatezze tipiche enogastronomiche dei Nebrodi e maestri artigiani locali che metteranno in mostra le loro produzioni. Le tre serate di esposizione e degustazioni saranno quindi accompagnate anche da spettacoli musicali che accompagneranno i visitatori nel clima natalizio.

La kermesse è organizzata dall’imprenditrice santagatese Rosalba Sirna, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello ed in collaborazione con il gruppo consiliare di maggioranza “Uniti per Sant’Agata”, che offriranno l’intrattenimento musicale delle serate, allietate dal gruppo “I Spassi i Chiazza” del maestro Nino Frontino. Hanno già confermato la loro presenza negli stand espositivi i seguenti produttori ed artigiani:

– Caseificio Scillia (Capizzi)

– Salumificio Giovanni Pintaudi – (Salame IGP Sant’Angelo di Brolo)

– Sicysun – Pistacchio (Bronte)

– Diletta Sicilia – (Croccanti & Cioccolato di Modica Igp)

– Margio di Levà – Miele (Acquedolci)

– Rosy Fiori d’Arancio – (Sant’Agata Militello)

– Le Meraviglie del ricamo (Capizzi)

– Bar Dolcevita (Sant’Agata Militello)

