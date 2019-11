Lipari: i Forestali sequestrano un’area di 10 mila metri quadri [FOTO]

27 Novembre 2019 18:02

L’attività di sequestro è stata condotta dagli uomini del CFRS del Distaccamento di Lipari, coordinati dall’Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Messina. L’area sequestrata e gli annessi manufatti sono stati consegnati in custodia giudiziale

Nella giornata di ieri gli uomini del Corpo Forestale della Regione Siciliana di stanza al Distaccamento F.le di Lipari hanno dato esecuzione ad un dispositivo convalidato dal GIP presso il Tribunale di Barcellona P.G. procedendo al sequestro di un’area di circa mq 10.000 di proprietà L.M. anni 54 domiciliato in Lipari – Quattropani.

I reati contestati

Quindi gli sono state quindi contestati una serie di reati perché in qualità di proprietario:

1. realizzava in assenza del permesso di costruire, nel terreno dei lavori edilizi su un immobile e nel terreno circostante e più specificatamente:

a) un battuto in cemento antistante il fabbricato con due gradoni che parzialmente occupano strada comunale;

b) cambio di destinazione d’uso nell’immobile da magazzino a info-point, una nuova tramezzatura per formazione locale wc, all’esterno un nuovo pozzo nero disperdente;

c) un livellamento del terreno e realizzazione di una regimentazione artificiale delle acque provenienti dalla stessa area e dalla limitrofa, dove su quest’ultima sono state convogliate le acque della soprastante proprietà. Tale regimentazione è stata formata con canali di scolo in cemento, griglie e canali di convogliamento, che scaricano nei fondi sottostanti il terreno livellato. Inoltre, il suddetto livellamento ha prodotto la cancellazione della continuità della strada vicinale con un sentiero storico ed una strada sferrata;

d) uno sbancamento e livellamento, finalizzato alla formazione di un parcheggio privato con recinzione, cancello in ferro e rampa in calcestruzzo, per un’area stimabile di circa mq 1000,00.

2. eseguiva in assenza di necessario parere preventivo della Soprintendenza BB.CC.AA., opere in conglomerato cementizio, movimentazioni di terreno e cambio di destinazione d’uso di un immobile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico.

3. eseguiva lavori in conglomerato cementizio, in assenza di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza che l’esecuzione di tali opere avvenisse sotto la direzione di un tecnico abilitato.

4. invadeva al fine di occupare, senza avere alcun titolo abilitativo, strada comunale, quindi terreno destinato a uso pubblico, adiacente l’immobile della suddetta ditta tramite la realizzazione di gradoni di accesso allo stesso immobile;

L’attività di sequestro è stata condotta dagli uomini del CFRS del Distaccamento di Lipari coordinati dall’Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Messina. Alla conclusione delle operazioni di rito l’area sequestrata e gli annessi manufatti venivano consegnati in custodia gratuita giudiziale al tecnico di parte.

