22 Novembre 2019 17:00

Sta spopolando in queste ore il nuovo video del comico reggino Gennaro Calabrese

“Le Caratteristiche del Reggino“, il nuovo video del comico reggino Gennaro Calabrese, in queste ore sta spopolando sui social. Il video riassume tutte le caratteristiche tipiche del reggino toccando tanti punti salienti in modo decisamente satirico e ironico. Il video inizia con la simpatica frase: “noi reggini meritiamo il marchio DOC “Denominazione di Origine Calabrese” perchè ci distinguiamo per delle caratteristiche molto precise…”.

