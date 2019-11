Reggio Calabria: domani Open Day all’Istituto Maria Ausiliatrice

22 Novembre 2019 15:48

Nella mattina di domani l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria ospiterà alunni e genitori all’open day, il tradizionale appuntamento, in cui si presenteranno al territorio le normali attività didattiche previste e attuate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. (PTOF). In tale occasione sarà possibile visitare le strutture uniche nel loro genere: i vari laboratori, il campo da calcio, la palestra.

La Direttrice, Prof.ssa Palma Basile e la dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Ausilia Chiellino, coadiuvate dai docenti e dagli alunni, faranno vivere una breve esperienza delle attività in corso a scuola. La mattinata di “scuola aperta” è prevista con modalità ed orari differenziati: dalle ore 9 alle 13, mentre nel pomeriggio è possibile visitare l’Istituto dalle 16 alle ore 19.

