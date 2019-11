Successo per l’Internationali Skill Meeting: migliaia di studenti siciliani e calabresi in visita all’Università di Messina [FOTO]

26 Novembre 2019 20:43

Conclusa la seconda edizione dell’International Skills Meeting – Rassegna Internazionale delle Competenze (ISM2019), è tempo di bilanci per gli enti che hanno collaborato alla realizzazione di un evento che, dal 20 al 22 novembre 2019, ha animato l’intero plesso centrale dell’Università degli Studi di Messina, facendo registrare la partecipazione di quasi 6.000 tra studenti degli istituti scolastici della Sicilia e della Calabria, studenti universitari e studenti del Conservatorio, giovani laureati e professionisti, docenti, personale amministrativo, micro, piccole e medie imprese, organizzazioni no-profit e associazioni giovanili.

Anche per quest’anno le principali attività di ISM2019 hanno riguardato l‘Orientamento, le Competenze, la Formazione e il Lavoro e hanno preso il via mercoledì 21 novembre, in occasione dell’evento inaugurale che si è svolto nell’Aula Magna dell’Ateneo Peloritano dove oltre 400 studenti e docenti provenienti da diversi istituti scolastici siciliani hanno potuto conoscere la storia di tre eccellenze messinesi che hanno raccontato la loro esperienza di studio e lavorativa: Emanuela Mastronardo, Marie Curie Ambassador; Marcello Mastrojeni, Direttore INPS Messina e Cettina Donato; Compositrice, Arrangiatrice e Direttore d’Orchestra che, con la metodologia dello storytelling.

Alla giornata inaugurale hanno, inoltre, preso parte l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, il prorettore dell’Ateneo messinese Daniela Baglieri, il presidente del Centro Orientamento e Placement Unime Roberta Salomone, la vice presidente dell’Associazione Bios Giulia Colavecchio, il presidente del Conservatorio “Arcangelo Corelli” Giuseppe Ministeri e il presidente della Fondazione ITS Albatros Paolo Bitto.

La seconda giornata della rassegna è stata, invece, dedicata all’attività di recruitment che ha visto la partecipazione di 12 aziende internazionali, nazionali e locali, facendo registrare oltre 500 candidature ai colloqui di lavoro (in occasione della prima edizione del 2018 le presenze sono state circa 100).

Per i tre i giorni della manifestazione sono state allestite due zone dedicate all’offerta di informazioni sulle opportunità formative e sui servizi offerti dall’Ateneo: quella all’interno del Foyer del Rettorato con l’allestimento di desk informativi a cura degli enti organizzatori, dei partner e delle strutture e servizi universitari; quella presso il Cortile del Rettorato con l’allestimento di gazebo a cura dei 12 dipartimenti universitari.

L’attività di orientamento ha fatto registrare la presenza di circa 3000 (in occasione della prima edizione le presenze sono state 2200) tra studenti e docenti degli istituti scolastici della Sicilia e della Calabria.

Oltre alle attività di orientamento e recruitment, sono stati organizzati simulazioni, seminari e workshop (anche in lingua inglese) a cura dei 12 dipartimenti universitari e di circa 25 organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali (come ad esempio: Invitalia, Anpal, Eures, Commissione Europea, Eurodesk, ecc.), coinvolgendo oltre 45 tra docenti e facilitatori per un totale di 100 ore di formazione che hanno fatto registrare 2500 presenze (in occasione della I edizione sono state circa 2200) tra studenti universitari e studenti del Conservatorio, giovani laureati e professionisti, docenti, personale amministrativo, micro, piccole e medie imprese, organizzazioni no-profit e associazioni giovanili.

La manifestazione ISM2019 è stata promossa dal Centro Orientamento e Placement dell’Università di Messina, Associazione Bios, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Messina, Conservatorio “Arcangelo Corelli”, Fondazione Albatros e Centro Eurodesk Messina, in collaborazione con Associazione ALuMnime, Invitalia, Eurodesk Italy, Anpal Servizi, EURES Sicilia, Associazione Giovani nel Mondo, AVIS Messina, GEOLOGIS s.r.l., Stretto In Carena, Maendeleo for Children APS e SME System srl.

