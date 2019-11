Incidente mortale nella notte a Palermo: centauro perde il controllo della moto e sbatte la testa sull’asfalto, lascia moglie e due figli [NOME e DETTAGLI]

19 Novembre 2019 12:33

Drammatico incidente nella notte a Palermo: morto centauro 43enne

Drammatico incidente questa notte a Palermo: il bilancio è di un morto. Si tratta di un centauro di 43 anni, Andrea Zizza, cuoco di professione. La vittima, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, battendo con violenza la testa sull’asfalto. La tragedia è avvenuta all’1:30 in via Martin Luther King. I soccorsi sono stati inutili: i medici del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Poco distante dal punto dell’impatto è stato ritrovato un casco, ma al momento non è chiaro se il 43enne l’avesse allacciato o no. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento si stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La salma è già stata riconsegnata alla famiglia, su disposizione del pm. La vittima lascia moglie e due figli.

