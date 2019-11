Incendio a Milazzo, panico alla stazione: cinque auto divorate dalle fiamme [FOTO]

22 Novembre 2019 15:51

Paura questa nei pressi della stazione di Milazzo: cinque auto travolte dalle fiamme, nessun ferito

Questa mattina, intorno le ore 9, i Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per estinguere un grosso incendio che ha coinvolto cinque autovetture, parcheggiate nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Milazzo (Messina). Per la vastità delle fiamme, è intervenuta anche l’autobotte pompa di rincalzo, proveniente dalla Centrale.

I Vigili del fuoco hanno prontamente concluso l’intervento, dopo circa un’ora, estinguendo totalmente le fiamme e mettendo in sicurezza tutta l’area coinvolta. Fortunatamente nessun danno a persone e alla vicina ferrovia.

