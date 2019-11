La fortuna bacia Messina: vinti 500 mila euro con “Il Miliardario” a Saponara

19 Novembre 2019 17:08

La dea bendata bacia la provincia di Messina: a Saponara un fortunato giocatore ha vinto 500 mila euro con un biglietto de “Il Miliardario”

La dea bendata bacia la provincia di Messina. A Saponara un fortunato giocatore ha vinto 500 mila euro con un biglietto de “Il Miliardario”. Il biglietto è stato acquistato presso il punto vendita “Bar Milione”, in via Marconi.“Non saprei chi possa aver vinto, fortunatamente abbiamo tanti clienti. Mi auguro che si possa godere al meglio la vincita.” Ha commentato il sig. Pietro Venuto, titolare del punto vendita. Qualche giorno sempre in provincia di Messina, precisamente a Milazzo, si è registrata una vincita simile: nella città mamertina un fortunato giocatore ha vinto 500 mila euro giocando a “Il Miliardario”. Il biglietto vincente è stato acquistato in una ricevitoria in via XX Luglio.

Valuta questo articolo