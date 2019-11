Marina di San Lorenzo, Don Zampaglione: “la festa di Hallowen non ha nulla a che vedere con la nostra fede cristiana”

30 Ottobre 2019 13:28

Don Zampaglione: “la festa di Hallowen non ha nulla a che vedere con la nostra fede cristiana”. A Marina di San Lorenzo Santa Messa per dire no alla festività di origine celtica

“Il 31 Ottobre è ormai alle porte e con esso si avvicina anche Halloween. In questi giorni i negozi, i supermercati e le vetrine sono addobbati con zucche, pipistrelli e maschere di diavoli. Ci sono bambini che vanno di casa in casa e ripetono la formula tipica e magica “dolcetto o scherzetto”?. La festa di Halloween è di origine celtica e non ha nulla a che vedere con la nostra fede e con la tradizione cristiana. Spesso esalta l’oscurità, il male e il diavolo. Da alcuni anni è entrata nel tessuto sociale di tantissimi giovani ed e’ diventata una “moda” ( soprattutto dal punto di vista commerciale) di festeggiarla anche in Italia. Tantissime persone ( o per gioco o per moda) “travestono” i loro figli da pipistrelli e vanno nei locali pubblici a festeggiare questo giorno”, è quanto afferma in una nota Don Zampaglione. “Come comunità di Marina di S.Lorenzo – prosegue il parroco – ci ritroveremo giovedi 31 ottobre alle ore 17:00 per sostare in Adorazione (alle 18:00 ci sarà la S.Messa) e dire il nostro no ad Hallowen. Nell’attesa della Solennità di Tutti i Santi- aggiunge il parroco nella sua riflessione- vi invito a postare sui social l’immagine del vostro santo protettore e d’invocare la sua protezione. Sarebbe una bella occasione per conoscere ognuno la storia del Santo/a del/la quale portiamo il nome. Chi non potesse partecipare può accendere a casa un piccolo cero metterlo davanti all’immagine del proprio Santo protettore e fare una preghiera. A ognuno di voi mi permetto di dire “usa la testa e non la zucca”, conclude.

Valuta questo articolo