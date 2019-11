Domani è la festa dell’Albero, ecco le iniziative in programma a Messina: verrà piantato un albero anche in memoria di Achille Baratta

20 Novembre 2019 15:38

Messina celebra la festa dell’Albero: domani tanti iniziative in città insieme a studenti, enti e associazioni

In occasione della Festa dell’Albero che si celebra domani, giovedì 21, sono in programma sono state promosse iniziative in città con la partecipazione di scuole, enti e associazioni, accolte con entusiasmo dall’’assessore all’Arredo Urbano, Massimiliano Minutoli, che ha assicurato la propria presenza agli appuntamenti. Il programma prevede alle ore 9, “Un albero verso il Futuro”, evento organizzato dal Distretto 108b Sicilia dei Lions all’Istituto Comprensivo n. 15 “Elio Vittorini”, al quale parteciperanno la dirigente scolastica Pucci Prestipino, Sebastiano Tamà presidente Lions Club Messina Colapesce, Lucrezia Lorenzini responsabile area ambiente Distretto 108b, Giovanni Cavallaro dell’Ispettorato Foreste, Mario Salomone componente del Service Sicilia Orientale, Stefano Salvo presidente dell’ODAF e Agatino Sidoti dell’Ufficio Servizi per il Territorio di Messina. Alle 10.30, a Villa Dante saranno piantumate alberature a cura degli alunni dell’Istituto E. Drago, accompagnati dalla dirigente scolastica Giuseppa Scolaro e dal prof. Alessandro Fazio, alla presenza di Saverio Tignino agronomo esperto del Comune e di Enzo Colavecchio di Legambiente dei Peloritani. Alle 12, alla rotatoria del viale Annunziata verrà piantumato “Un albero per Achille”, in memoria di Achille Baratta, “Aldobrando”, a cura di un gruppo di amici e di professionisti che, insieme ad associazioni e istituzioni, intendono omaggiarlo con questo ricordo per la città.

