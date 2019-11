Ersu Messina, De Luca (M5S): “Il Governo regionale nomini al più presto il presidente”

31 Ottobre 2019 14:52

Il deputato Ars M5S Antonio De Luca chiede a Musumeci e Lagalla chiarimenti sulla mancata nomina del presidente dell’Ersu di Messina

“Il presidente della Regione continua a perdere tempo sulla nomina del presidente dell’Ersu di Messina, l’ente di diritto allo studio universitario che nel Messinese non può funzionare perché a quanto pare non si trova accordo politico. Musumeci e Lagalla spieghino i motivi per cui continuano a non decidere”. A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Antonio De Luca, che con una interrogazione rivolta al presidente della Regione Siciliana e all’Assessore Regionale all’istruzione Lagalla chiede chiarimenti sulla mancata nomina del presidente dell’Ersu di Messina. “L’Ersu di Messina – spiega De Luca – è commissariato da settembre del 2018. Nel frattempo per completare l’assetto organizzativo dell’ente, sono stati individuati i componenti del Consiglio di Amministrazione previsti per legge ma ad oggi il silenzio del governo regionale sulla nomina dei vertici, paralizza l’azione dell’Ente per rendere i servizi agli studenti. Auspichiamo che il governo regionale ponga immediatamente fine a questa vacatio e che nomini un presidente che sia un soggetto d’esperienza nel settore e che risponda esclusivamente agli interessi degli studenti e non della politica” – conclude De Luca.

