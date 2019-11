Emergenza rifiuti sempre più grave, Reggio Calabria si risveglia peggio del Bronx [FOTO E VIDEO]

22 Novembre 2019 09:13

Reggio Calabria: a Modena questa mattina quartiere sommerso dai rifiuti

Questa mattina alle ore 7:30 i residenti del quartiere di Modena-Ciccarello a Reggio Calabria, si sono risvegliati peggio di come se fossero nel Bronx. In tutte le strade sono stati riversati rifiuti in strada per protesta, dopo che da tre settimane la raccolta è completamente bloccata e continua ad essere ferma nonostante i trionfali annunci del Sindaco di “emergenza superata” e i messaggi dell’Avr che per ieri aveva annunciato una raccolta straordinaria dell’indifferenziato che non si è verificata.

Le immagini a corredo dell’articolo:

