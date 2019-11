Elezioni Regionali Calabria, è ufficiale: si voterà il 26 Gennaio

19 Novembre 2019 17:51

Elezioni Regionali Calabria: Oliverio annuncia la data

Le elezioni regionali in Calabria si svolgeranno il 26 gennaio del 2020. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, all’inizio dell’odierna seduta del Consiglio. Oliverio ha riferito di avere fissato la data delle elezioni d’intesa col presidente della Corte d’appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, previo parere del presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto. “La data – ha detto il presidente Oliverio – coincide con le elezioni che si svolgeranno in un altra regione. Una scelta che consentira’ di utilizzare per le operazioni elettorali la piattaforma del Ministero dell’Interno, con una razionalizzazione delle spese. Prima del sessantesimo giorno antecedente alle elezioni, provvedero’ ad emanare il decreto d’indizione della consultazione”. “In relazione a queste scelte – ha detto ancora il Governatore – ho proposto in Giunta l’approvazione dell’Esercizio provvisorio, lasciando libero solo il capitolo relativo alle spese elettorali. Ritengo giusto lasciare al nuovo Consiglio ed alla nuova Giunta, per doveroso rispetto istituzionale, il compito di approvare il Bilancio di previsione della Regione per il prossimo anno”.

