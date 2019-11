31 Ottobre 2019 17:03

Elezioni Regionali Calabria, la nota del presidente della Regione Mario Oliverio

“In Emilia il presidente Bonaccini ha parlato del 26 gennaio come data ultima. Io nei prossimi giorni incontrero’ i presidenti delle Corti d’appello e praticamente non potro’ andare oltre quella data, mi sembra evidente“. A dirlo e’ stato il presidente della Regione. Mario Oliverio, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla data delle prossime elezioni regionali in Calabria, data che ancora non e’ stata ufficializzata.

