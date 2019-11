Elezioni Lamezia Terme: domani iniziativa con il candidato sindaco Guarascio ed il sindaco di Reggio Calabria

30 Ottobre 2019 17:32

Elezioni, domani presso il punto d’incontro Guarascio Sindaco a Lamezia Terme, il Partito Democratico ha organizzato l’incontro dal titolo: “Città e partecipazione – Ripensare gli enti locali a misura dei cittadini”. Sarà presente il sindaco di Reggio Calabria

Domani alle 18:30 presso l’isola pedonale sul corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme, il Partito Democratico ha organizzato l’incontro dal titolo: “Città e partecipazione – Ripensare gli enti locali a misura dei cittadini”. L’appuntamento, al quale interverranno Giuseppe Falcomatà, sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria, ed Eugenio Guarascio, candidato a Sindaco di Lamezia Terme, sarà l’occasione per condividere idee e proposte per il rilancio della città e dei servizi per i cittadini.

