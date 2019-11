Due talenti messinesi volano per la Finale del Tour Music Fest 2019: il concorso europeo per interpreti e dj emergenti

20 Novembre 2019 18:40

Messina: Nickalia Brown e Aldo Venanzi, in arte Aldox, volano a Roma per la Finale Nazionale del Tour Music Fest 2019-The European Music Contest, il più grande concorso europeo per Interpreti e DJ emergenti

Originali, eclettici ma soprattutto talentuosi: con la loro determinazione, sensibilità vocale e musicale, e la capacità di far muovere a suon di beat la pista da ballo, la giovanissima cantante messinese Nickalia Brown, e il dj Aldo Venanzi, in arte Aldox, in un percorso lungo 6 mesi, sono riusciti a convincere l’esigente giuria del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi a pieno merito un posto nell’attesa Finale Nazionale del Festival, che si terrà nei giorni 22-23-24 Novembre 2019 presso il Crossroads – Live Club di Roma, in cui affronterà l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finale Europea del prossimo 7 Dicembre all’Auditorium del Massimo di Roma.

Il traguardo raggiunto da Nickalia e Aldox, rispettivamente 35 e 20 anni della provincia di Messina, è davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa.

Durante le Finali Nazionali, alle quali Nickalia e Aldox prenderanno parte, andranno in scena le performance degli artisti finalisti di questa dodicesima edizione del TMF provenienti da tutte le regioni d’Italia per un vero e proprio Live Show.

Vista la mission del TMF, che mette in primo piano la crescita artistica di tutti i partecipanti, durante la giornata, sarà possibile assistere alle masterclass formative di Berklee – College Of Music, la famosa università americana leader nella formazione musicale nel mondo. Per l’occasione ci raggiungerà, direttamente da Boston, Janie Barnett, cantante americana professionista che ha collaborato, nella sua carriera, con artisti del calibro di Celine Dion, Bonnie Raitt e Linda Ronstadt. Janie Barnett ha ricevuto una nomination per i Grammy con il suo disco “You See This River” e ha partecipato al Saturday Night Live, famosissima trasmissione televisiva americana.

Nickalia e Aldox, dopo l’ultima prova delle Finali Nazionali, potrebbero esibirsi al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e Kara Dioguardi, dei rappresentanti Berklee – College Of Music e dei massimi esponenti della discografia italiana. La Finale Europea del Tour Music Fest, infatti, è un palco che ha visto sfilare decine di musicisti emergenti ormai diventati grandi artisti e professionisti del settore. Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti italiani che per Nickalia e Aldox è partito dalla prima esibizione lo scorso ottobre e adesso avranno l’onere e l’onore di rappresentare la propria città per le categorie artistiche Interpreti e DJ del Tour Music Fest.

Nickalia e Aldox hanno convinto la giuria del Tour Music Fest con il loro approccio vocalmente maturo, dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce ed il suono, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di vincere i fantastici premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee – College of Music di Boston e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

Il prossimo appuntamento per Nickalia con il Tour Music Fest sarà il 22-23-24 Novembre al Crossroads Live Club di Roma in via Braccianense 771 per mostrare il loro talento e le loro capacità su un palco di rilevanza nazionale.

Partner della manifestazione: Riunite, Berklee – College Of Music, Hard Rock Cafè Rome, CET di Mogol, Noise Symphony, Eko Music Group, Montarbo, Korg, Roli, mercatinomusicale.com, villaggiomusicale.com, Ableton, La Feltrinelli, Mad Records, Alesis, Modsart.

