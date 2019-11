Derby SSD Palermo-Acr Messina: ecco alcune info utili per i tifosi in trasferta

22 Novembre 2019 18:51

La Questura in occasione del derby di calcio Ssd Palermo-Acr Messina in programma domenica ricorda ai tifosi alcune regole fondamentali: l’accesso al campo sportivo sarà consentito solo a chi è in possesso di un valido documento d’identità

In occasione dell’incontro di calcio S.S.D. Palermo – ACR Messina, valevole per la 13° giornata del Campionato di calcio Serie D 2019/20, in svolgimento alle ore 14,30 di domenica 24 novembre, presso lo stadio “Renzo Barbera”, la Questura di Palermo ricorda ai tifosi locali ed agli ospiti provenienti dalla provincia di Messina che avendo l’impianto sportivo Renzo Barbera una capienza superiore a 7.500 posti, per le norme poste a tutela della sicurezza nelle competizioni calcistiche, è prevista l’emissione di biglietti nominativi la cui vendita è subordinata all’indicazione dei dati identificativi personali ed alla presentazione di un documento di identità valido da esibire al momento del ritiro del tagliando.

Pertanto, la Questura di Palermo, comunica che, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, verrà consentito l’accesso all’impianto sportivo a tutti coloro che saranno in possesso di validi documenti di identità.

Infine, si rammenta che è vietato introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti e proibiti, atti ad offendere o comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

