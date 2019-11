30 Ottobre 2019 18:54

Cosenza: cala il sipario su “Il Bello dell’Italia”. Il sindaco Occhiuto plaude a un’iniziativa che “mette in luce il bello e il buono del territorio”

“La tappa a Cosenza del tour Il Bello dell’Italia non ha semplicemente portato in una vetrina nazionale le varie e diverse realtà positive, imprenditoriali, culturali, accademiche, artistiche del nostro territorio, ma ha dato nel contempo a noi calabresi l’opportunità di conoscere risorse umane che in Calabria hanno deciso di restare o tornare, e che si sono svelate storie straordinarie”. Il sindaco Mario Occhiuto a margine dell’appuntamento che si è svolto martedì 29 ottobre nel Museo Multimediale di piazza Bilotti, tiene a evidenziare il successo dell’iniziativa itinerante del Corriere della Sera, intitolata per l’occasione “Una città in trasformazione in un habitat prezioso”, che è un successo incentrato in particolar modo sull’interesse che ogni singola esperienza narrata è riuscita a suscitare. “Ringrazio il caporedattore del Corriere della Sera Alessandro Cannavò – aggiunge Occhiuto – per avere scelto Cosenza quale terza tappa di questo viaggio, oltre che per il garbo e la sapienza nell’attraversare con le sue interviste le molteplici esperienze di vita prima ancora che professionali. Ringrazio il settore Cultura del Comune, con il dirigente Giampaolo Calabrese, che da settimane ha seguito l’organizzazione di un evento che ci ha visti protagonisti insieme a due città come Milano e Ravenna, per noi motivo di orgoglio.

Ringrazio, ancora, tutti i relatori che hanno fatto sì che ogni spazio della manifestazione diventasse un momento di unione nel sentirci fieramente calabresi, e ringrazio i meravigliosi giovani chiamati a parlare delle strade che, nei rispettivi campi, hanno percorso con determinazione al di là degli ostacoli. Un grazie va al giornalista Carlo Macrì, che da 31 anni racconta la Calabria sulle pagine del Corriere della Sera, e un ulteriore grazie lo rivolgo alla sua collega Giusi Fasano che parlando dell’importanza della bellezza ha ricordato la tragica vicenda di Fabiana Luzzi. Abbiamo vissuto una giornata – conclude Occhiuto – che è una sintesi di ciò che come amministrazione abbiamo attuato in questi otto anni di governo, un’azione che ci ha visti protagonisti con una Cosenza sempre ai primi posti di tutte le classifiche della sostenibilità, della produzione culturale, delle buone pratiche e delle opere di rigenerazione urbana. Oggi Cosenza rimane la prima città del Sud-Italia nella graduatoria Ecosistema Urbano 2019. Una dimostrazione di come pure nel Meridione si possa cambiare, con un’azione coordinata, continuativa e, soprattutto, incentrata sulle politiche di buon senso che in Europa hanno creato eco-città con eco-quartieri. Ci riempie di gioia che un quotidiano prestigioso e ultrasecolare, nel quale sono custodite le radici del Paese, abbia messo in luce tutto questo”.

