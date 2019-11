Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: celebrazione dell’evento al Liceo Gullì di Reggio Calabria

20 Novembre 2019 15:31

Oggi ricorrono i 30 anni della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Presidente del Kiwanis Club Agorà, Prof. ssa Caterina Rossi, con il Presidente del Key Club Kiwanis Agorà-Liceo T. Gullì, Emilia Sergi, hanno celebrato l’evento, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, Dott. Francesco Praticò, del Liceo T. Gullì, all’assemblea studentesca del prestigioso Liceo.

Davanti a 1300 alunni gioiosi, nel cortile del Liceo, in una giornata piena di sole, è stata ribadita l’importanza di tenere alta l’attenzione sui bisogni dei bambini e dei ragazzi di cui il Kiwanis si fa interprete attraverso l’attivazione di Service finalizzati a promuovere un sorriso e un poco di gioia per quanti necessitano di attenzioni e cure. Di rilievo è stato l’intervento del Vicepresidente del Key Club, Chiara Fedele, che ha ribadito che oggi 20 novembre 2019 è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si celebra infatti, la data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia venne approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Tale Convenzione riconosciuta e ratificata in quasi tutto il mondo, è formata da 54 articoli che Chiara invita a leggere perché rappresenta il tentativo più valido di riconoscimento dei diritti umani e in 30 anni ha contribuito a migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti ispirando i Governi ad adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per aumentare l’accesso dei bambini ai servizi e permettere loro di godere dei propri diritti e contribuendo fortemente a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, affinché venisse garantito un nuovo protagonismo per bambini e ragazzi. Attraverso questa importante Convenzione il mondo ha fatto una promessa ai bambini: fare il possibile per proteggere e promuovere i loro diritti, per consentire loro di crescere ed esprimere il loro potenziale. I Presidenti, del Kiwanis Club Agorà ed del Key Club Agorà – Liceo T. Gullì, insieme al Dirigente Scolastico, ribadiscono l’impegno a favore dell’infanzia e dell’adolescenza e invitano tutti gli alunni e gli insegnanti ad affiancarli nel sostenere il rispetto dei diritti dei bambini che rappresentano il futuro della nostra società e che meritano la gioia di un sorriso e di una vita serena.

