Catania, Lo Monaco: “La Reggina ha trovato una proprietà con risorse importanti, ma non si sa quale sia l’origine della società”

19 Novembre 2019 16:29

Si parla ancora di Reggina, a farlo questa volta è l’amministatore delegato del Catania Pietro Lo Monaco nel corso di una conferenza stampa

Indirettamente, si parla ancora di Reggina. Questa volta, è l’ad del Catania Pietro Lo Monaco a tirare in ballo gli amaranto. Il dirigente degli etnei, visto il momento di difficoltà della squadra rossoblu, ha indetto una conferenza stampa per parlare della situazione attuale e del piano di risanamento del club.

Facendo il confronto con la piazza siciliana, ha parlato di società come Bari e Reggina: “Il Bari ha operato perlopiù attraverso il Napoli, con mosse che nessuno può emulare, ma non è che sta ammazzando il campionato. La Reggina ha trovato una proprietà che ha messo energie economiche importanti, ma non si sa quale sia l’origine di questa nuova società. Però quando investi, vinci e sei primo è più facile guadagnare con gli incassi. Siamo andati a Reggio e hanno fatto 135.000 euro di incasso. E non solo perché c’eravamo noi, lo fanno quasi tutte le domeniche. Con entrate del genere c’è più serenità nel gestire questo campionato. Il Catania con gli incassi che ha riesce solo a pagare la partita”.

