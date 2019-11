Canto per NeMO Sud: 60 avvocati cantano per il Centro clinico di Messina, ecco il VIDEO

15 Novembre 2019 16:32

60 avvocati di Messina cantano per Nemo Sud: un video musicale per raccontare la mission al fianco dei pazienti e sostenere il centro clinico

Torna Canto per NeMo Sud: anche quest’anno il Centro Clinico di Messina racconta con musica e video la propria mission al fianco dei pazienti. Quest’anno 60 avvocati della città dello Stretto hanno messo da parte l’imbarazzo cantato sotto la guida di Alessandro Silipigni, che ha diretto e coordinato le riprese video, curando successivamente il montaggio insieme a Gaetano Sciacca.

Il testo è stato scritto da Letizia Bucalo Vita.

Le riprese di “Canto per NeMO 2” sono state realizzate anche in corsia. Qui gli avvocati hanno trascorso del tempo, ascoltando direttamente dai pazienti l’esperienza positiva vissuta nel centro clinico, e portato doni ai più piccoli.

“Canto per Nemo 2” è una melodia dal sapore rocksteady, coinvolgente ed entusiasmante.

Altrettanto emozionanti le immagini che aprono il video e mostrano la città di Messina attraverso l’occhio di un drone, anche questo fornito pro bono dall’associazione DroneAirNB di Massimiliano Floridia.

L’iniziativa gode del gratuito patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina che ha partecipato alle riprese con il presidente Domenico Santoro al fianco di 60 avvocati, tra i quali vi è anche una rappresentanza del consiglio dell’ordine.

La canzone potrà essere scaricata su tutti i dispositivi. Ecco il video:

NeMO SUD

NeMO SUD è una struttura unica nel suo genere in tutto il Sud Italia. Centro multidisciplinare per la presa in carico di persone affette da malattie neuromuscolari – quali SLA, SMA e distrofie muscolari – ha aperto le sue porte ai pazienti il 21 marzo del 2013: 20 posti letto, più day hospital e ambulatori, un’ampia palestra e coloratissime stanze, accolgono oggi circa 4.000 pazienti. Persone che, finalmente, anche in Sicilia, trovano risposte alle loro domande.

Ente gestore di NeMO SUD è Fondazione Aurora Onlus (Fondazione Telethon, UILDM, Aisla Onlus, Famiglie SMA, Università e Policlinico di Messina) il cui presidente è Alberto Fontana.

La Fondazione è promotrice di diverse iniziative di fundraising, comunicazione e sensibilizzazione sul territorio. Tra queste, dal 2018, “DONARtE per NeMO SUD”: un circuito virtuoso, legato dal fil rouge di arte e solidarietà, che ha coinvolto migliaia di persone attraverso differenti eventi (anche a Palermo).

È possibile sostenere il centro clinico NeMO Sud facendo una donazione con bollettino di conto corrente c/c 1010111019, intestato a Fondazione Aurora Onlus o con bonifico su c/c postale IBAN IT80 E076 0116 5000 01010111 019 intestato a Fondazione Aurora Onlus.

