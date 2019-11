Black Friday: quali sono i migliori tv da acquistare?

22 Novembre 2019 16:03

Come ogni anno, verso la fine di novembre si avvicina il fatidico momento del “Black Friday”

Nato come un’usanza non prettamente commerciale, ma coincidente con il “venerdì nero” successivo al Giorno del Ringraziamento americano (che cade rigorosamente, con frequenza annuale, l’ultimo giovedì di novembre), nel corso degli anni il Black Friday si è invece trasformato in un giorno unico per godere di sconti su una vasta gamma di articoli e prodotti di vario tipo.

L’importanza del Black Friday, dal punto di vista commerciale, è tale da spingere gli analisti di mercato ad osservare il comportamento del pubblico in occasione degli acquisti effettuati online e nei negozi fisici. Ed è proprio in vista del celebre “venerdì nero” che gli e-commerce e le grandi catene commerciali propongono l’acquisto di prodotti a prezzi incredibilmente vantaggiosi, con gli articoli che, in virtù dell’usanza in questione, vengono messi in vendita in poche unità, ma con un valore di spesa sostanzialmente al ribasso.

Tra gli articoli che ogni anno sono oggetto di sconti e promozioni troviamo innanzitutto i televisori, i quali, essendo venduti durante il resto dell’anno a prezzi relativamente alti (ma il loro valore varia a seconda dei singoli marchi e modelli), vengono letteralmente presi d’assalto nel mese del Black Friday. Già, ma su quali modelli di televisori puntare in vista delle promozioni legate all’usanza del “venerdì nero”? Facciamo il punto della situazione.

L’acquisto di un televisore 40 pollici 4K

Tra i modelli di televisori più apprezzati in assoluto, nell’ambito dell’elettronica, troviamo i tv 40 pollici 4k. Caratterizzati da dimensioni ideali per l’utilizzo all’interno di un qualsiasi salotto, i tv 40 pollici si contraddistinguono per la loro capacità di adattarsi con grande semplicità all’interno dell’area domestica di destinazione. Ma è dal punto di vista della qualità delle immagini che un televisore 4k 40 pollici è in grado di offrire il meglio di sé.

Per sua natura, un televisore 40 pollici presenta una resa grafica di eccezionale valore: il display non è troppo piccolo da costringere gli utenti a strabuzzare gli occhi e nemmeno troppo grande per obbligare a vedere la televisione da grande distanza. Ecco per quale motivo, in occasione del Black Friday, vale la pena dare uno sguardo alle offerte per tv 40 pollici in giro per i negozi. E se anche tu stai cercando tv 40 pollici in offerta ma non sai quali possano essere i modelli più adatti da acquistare, dai un’occhiata alla classifica dei migliori TV 40 pollici 4K per farti un’idea a proposito della scelta ideale per il tuo salotto. Al giorno d’oggi è possibile trovare per i televisori 4k offerte particolarmente vantaggiose, e il Black Friday, da questo punto di vista, diviene l’occasione ideale per approfittare di sconti e promozioni straordinarie.

Altre idee per gli acquisti

Tralasciando i tv 40 pollici e le offerte dedicate ai modelli in questione, modelli di televisori che, come abbiamo visto, rappresentano la miglior scelta possibile nell’ambito dell’acquisto di TV per il proprio salotto, diamo uno sguardo ad altre eventuali soluzioni relative all’acquisto di un nuovo televisore. In vista del Black Friday, una buona idea potrebbe essere quella di optare per l’acquisto di una Smart TV, e poco importa quali siano le dimensioni (tenendo conto dei pollici) del monitor acquistato: ciò che conta, nella Smart TV, è la potenzialità sul piano della connessione digitale, con tutti i vantaggi che ne derivano dal suo utilizzo. Le Smart TV rappresentano una buona scelta in vista degli sconti del Black Friday, ma occhio alle fregature: ai fini dell’acquisto è bene valutare con cura la reale connettività del televisore, onde evitare di incorrere nell’acquisto di un dispositivo scarsamente utilizzabile sul piano della connessione web.

Una valida alternativa alle Smart TV, però, sono i cosiddetti TV Box, da molti considerati più pratici rispetto ai televisori in grado di connettersi autonomamente ad internet. Caratteristica più nota dei TV Box è la capacità di divenire a tutti gli effetti una sorta di monitor di un PC, dando la possibilità, tramite il collegamento ad internet tramite un pratico cavo HDMI, di navigare con tutta la libertà della quale si necessita. Un’ipotesi da non sottovalutare in vista del Black Friday.

