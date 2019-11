20 Novembre 2019 15:35

Assemblea Nazionale Anci, il sindaco di Reggio Calabria: “piano straordinario di assunzioni per i giovani del Sud. Sblocco del turnover non serve senza le necessarie risorse”

“Un piano straordinario per l’assunzione di migliaia di giovani negli Enti Locali del Sud Italia, per dare la possibilità a tanti giovani professionisti di spendere le proprie competenze nella loro terra e ai Comuni di utilizzare professionalità preparate e dinamiche per far fronte alla sfida dello sviluppo che abbiamo innescato in questi anni”. E’ la proposta avanzata dal sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nell’ambito dei lavori della XXXVI Assemblea nazionale dell’Anci, in corso di svolgimento ad Arezzo. Nel corso del suo intervento di fronte ad una folta platea di Amministratori dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, il sindaco Falcomatà ha ricordato la figura di Antonio Megalizzi, giornalista 28 enne di origini reggine trasferitosi a Trento e rimasto ucciso nell’attentato avvenuto l’11 dicembre dello scorso anno a Strasburgo, dove si trovava per seguire la plenaria del Parlamento Europeo nell’ambito di un progetto radiofonico sull’Europa.

“A questi ragazzi – ha affermato il sindaco – che ogni giorno partono dalle nostre regioni in cerca di opportunità professionali dobbiamo delle risposte”. “Ogni giorno gli Amministratori del Sud sono costretti a fare i conti con una realtà complicata – ha spiegato ancora il sindaco di Reggio Calabria – un processo di desertificazione che negli ultimi anni ha portato via milioni di giovani dalle nostre regioni. E quelli che vanno via, verso il nord Italia o ormai più spesso verso altri Paesi europei, sono quasi sempre i più capaci, i più preparati, le energie migliori, e questo determina una difficoltà ulteriore nel processo di crescita che stiamo tentando di innescare al Sud, che deve confrontarsi con questa assenza cosi ingombrante”. “Lo sblocco del turnover nella pubblica amministrazione, senza le risorse necessarie, non serve a molto – ha concluso Falcomatà – dobbiamo dotare gli Enti locali dei necessari investimenti per un massiccio piano di assunzioni dei giovani laureati, costruendo un’opportunità per loro di spendere le proprie professionalità a servizio della propria terra e ai Comuni di disporre di risorse umane preparate e dinamiche, utili anche per i programmi di spesa dei fondi europei. Sono convinto che un investimento del genere sarebbe la vera chiave di volta per il rilancio del Sud, costituendo nel tempo un doppio vantaggio per il pubblico e per il privato, in termini sociali ma anche in termini di sviluppo economico e di produttività”.

