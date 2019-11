Asp Catanzaro, si è dimesso il commissario Bagnato

31 Ottobre 2019 21:32

Domenico Bagnato si è dimesso dalla commissione nominata per la gestione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro

Il prefetto in pensione Domenico Bagnato si è dimesso dalla commissione nominata per la gestione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro dopo lo scioglimento dell’Ente per presunti condizionamenti della criminalità organizzata.

