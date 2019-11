Un asilo nido all’interno della caserma Crisafulli-Zuccarello: il Comune di Messina sigla la convenzione con la Brigata Aosta [FOTO]

27 Novembre 2019 15:45

La convenzione prevede l’utilizzo di un asilo realizzato secondo i canoni di architettura più avanzati, con aree esterne e interne abbellite dagli istituti scolastici Basile e Verona Trento, che sarà fruibile sia per i figli dei dipendenti dell’esercito che per quelli dei cittadini messinesi. L’asilo sarà gestito dalla Messina Social City

“È un investimento di fiducia dell’Esercito Italiano nei nostri confronti e dobbiamo essere all’altezza di questa fiducia che ci viene riposta. Ricaviamo inoltre un’ulteriore disponibilità per la strategia complessiva che ci consente l’aumento di posti, abbiamo anche altri finanziamenti già ottenuti, e questa è un’ulteriore tappa che ci mette nelle condizioni di offrire servizi innovativi alla città. Ringrazio il Vicesindaco, il Comandante della Brigata Aosta, l’assessore Calafiore e tutti coloro che hanno contribuito e mi auguro che questo sia foriero di altri protocolli d’intesa”.

È quanto dichiarato dal sindaco Cateno De Luca a seguito della firma della convenzione tra il Comune di Messina ed il Comando Brigata Aosta in nome e per conto del Ministero della Difesa, relativa alla realizzazione di un asilo nido aziendale all’interno della caserma “Crisafulli – Zuccarello”, concesso al Comune che curerà la gestione del servizio socio educativo.

“Oggi si attiva un’ulteriore ed importante sinergia – ha sottolineato il vicesindaco Mondello – con l’Esercito Italiano, che ha più risvolti e più canali di collaborazione. In particolare la convenzione prevede l’utilizzo di un asilo realizzato secondo i canoni di architettura più avanzati, con aree esterne e interne abbellite dagli istituti scolastici Basile e Verona Trento, che sarà fruibile sia per i figli dei dipendenti dell’esercito che per quelli dei cittadini messinesi. L’asilo sarà gestito dalla Messina Social City, presente oggi alla firma, e rientra nell’ambito di un programma generale portato avanti dall’Amministrazione comunale per il reperimento di somme e per la realizzazione di asili nido, nell’ottica di un’incisiva riqualificazione della città. Si continua a consolidare così la sinergia con tutti gli enti presenti sul territorio e per questo rivolgiamo un plauso all’Esercito Italiano che con professionalità interne ha progettato e seguito i lavori di una struttura eccellente da tutti i punti di vista”.

Valuta questo articolo