Allerta Meteo, allarme per il maltempo del weekend: rischio alluvioni Sabato al Nord/Ovest e Domenica in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

22 Novembre 2019 18:25

Allerta Meteo: nella serata di Sabato il maltempo si estenderà al Sud, e contestualmente al Nord/Est. I primi temporali colpiranno la Sicilia meridionale, estendendosi nella notte allo Stretto di Messina

Allerta Meteo – La Tempesta del Weekend inizia a colpire il Nord/Ovest in modo particolarmente intenso in queste ore: piove sempre più forte a Genova, dove alcune aree della città (e, nello specifico, Oregina, Castelletto e Multedo) hanno appena superato i 70mm di pioggia giornalieri e soprattutto nel settore centro/orientale di Genova abbiamo 99mm a Sportiva Sturla e 76mm all’Ospedale San Martino. Prime forti piogge anche nell’alto Piemonte, dove sono caduti fino al momento 58mm a Pallanza sul Lago Maggiore, 50mm a Cicogna di Cossogno, 46mm a Oropa, 42mm a Cellio. Le temperature, nonostante il maltempo, sono aumentate considerevolmente dopo il freddo dei giorni scorsi: mentre scriviamo quest’articolo, ci sono +7°C a Cuneo e Biella, +8°C a Torino, +10°C ad Asti e Alessandria, +11°C a Genova, Savona e Imperia e lo scirocco che si alzerà impetuoso nelle prossime ore farà aumentare ulteriormente la temperature su tutto il territorio. Un altro elemento di grande pericolo per il weekend: è alto il rischio di una pesante alluvione al Nord/Ovest, tra Piemonte e Liguria, anche per lo scioglimento della neve caduta copiosa nelle scorse settimane sulle Alpi. Stavolta, infatti, nevicherà soltanto ad alte quote.

Ma andiamo con ordine. Nella notte la saccatura di origine nord Atlantica irromperà nel Mediterraneo occidentale attivando un forte richiamo caldo-umido sull’Italia e sull’Europa centrale:

Nella giornata di domani, Sabato 23 Novembre, avremo fenomeni di maltempo particolarmente violenti al Nord/Ovest, per tutto il giorno e in intensificazione nel corso della giornata. Piemonte e Liguria saranno le Regioni più colpite, con piogge alluvionali: cadranno in 24 ore oltre 400mm di pioggia ed è altissimo il rischio di esondazioni di molti fiumi e dei laghi del Nord/Ovest. Si verificheranno anche numerose frane e smottamenti, inevitabili a fronte di un simile apporto pluviometrico, mentre oltre i 1.500/1.600 metri di altitudine cadrà molta neve, addirittura due metri di neve fresca oltre i 1.800/2.000 metri. Sul versante estero delle Alpi, invece, e in modo particolare in Svizzera, i venti di foehn soffieranno ad oltre 140km/h provocando gravi danni e facendo impennare le temperature fino a +20°C.

Nel corso della giornata di Sabato, e in modo particolare nel pomeriggio, il vento di scirocco sarà impetuoso anche nel mar Tirreno e raggiungerà i 130km/h sull’arcipelago Toscano, provocando trombe d’aria dall’alto Lazio alla Liguria, e devastanti mareggiate sulle coste esposte a Sud.

Nella serata di Sabato il maltempo si estenderà anche al Sud, e contestualmente al Nord/Est. I primi temporali colpiranno la Sicilia meridionale, estendendosi nella notte allo Stretto di Messina. Proprio nella notte tra Sabato e Domenica nascerà sulla Sardegna il Ciclone Mediterraneo che alimenterà questa nuova violenta tempesta sull’Italia e poi, Lunedì 25 Novembre, anche in Grecia:

Nella giornata di Domenica 24 Novembre continuerà a piovere al mattino al Nord/Ovest, dove i fenomeni si esauriranno nel corso della giornata, ma sarà soprattutto una Domenica tempestosa in tutto il Centro/Sud. Nella notte e nelle prime ore del mattino avremo violenti temporali su Lazio e Campania, ma i fenomeni più estremi colpiranno la Sicilia orientale e la Calabria, anche qui con accumuli pluviometrici impressionanti, oltre 200mm di pioggia in meno di 8 ore. Anche al Sud, quindi, saranno inevitabili pesanti conseguenze alluvionali in molte località. Nel corso della giornata di Domenica, il maltempo risalirà il mar Jonio per concentrarsi sul Golfo di Taranto: i fenomeni più violenti colpiranno Calabria, Basilicata e Puglia, con il Salento flagellato da una tempesta di scirocco con raffiche a 150km/h, furiose mareggiate e tornado nelle stesse aree già in ginocchio per l’altro Ciclone Mediterraneo transitato il 12 Novembre, appena dieci giorni fa. Stavolta, oltre a vento e mareggiate, cadrà anche tantissima pioggia: con oltre 100–150mm, il Salento andrà completamente sott’acqua con allagamenti diffusi e pesanti inondazioni.

Nella notte tra Domenica e Lunedì, il ciclone inizierà ad allontanarsi verso lo Jonio e la Grecia lasciando comunque strascichi di maltempo che sull’Italia meridionale si esauriranno appunto soltanto nei primi giorni della prossima settimana.

Consigliamo massima prudenza in tutte le zone a rischio, perchè sarà un fine settimana davvero molto pericoloso: la tempesta che colpirà l’Italia ha tutte le caratteristiche tipiche di un violento Uragano. Ecco, nel dettaglio, le nostre previsioni per Sabato e Domenica con l’indicazione delle zone a più alto rischio e i relativi fenomeni attesi:

