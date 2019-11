Il Presidente Fico: “a livello nazionale prosegua il dialogo con il Pd, le alleanze locali sono un’altra cosa”

31 Ottobre 2019 18:06

“Penso che il dialogo con il Partito Democratico in questo momento è in accordo con il Movimento 5 Stelle rispetto ai 29 punti programmatici e politici, ed è giusto che ci sia e che vada avanti”. E’ quanto ha affermato da Napoli il presidente della Camera Roberto Fico al congresso del Partito Radicale. “In questo momento – prosegue Fico – si stanno facendo delle operazioni politiche e programmatiche importanti. Poi il locale è un’altra questione, il regionale e il locale non lo sommo mai al nazionale, è una cosa completamente diversa”, conclude.

