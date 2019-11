Maltempo a Reggio Calabria: albero si schianta in strada, tragedia sfiorata [FOTO]

12 Novembre 2019 20:21

Maltempo a Reggio Calabria: grosso albero si schianta al suolo, tragedia sfiorata in via San Giuseppe

Tragedia sfiorata questo sera a Reggio Calabria. In via San Giuseppe un grosso albero è crollato in strada. Sempre nella giornata di oggi, a causa del forte vento e della forte pioggia, un albero è crollato anche sulla via Provinciale ad Oliveto, periferia sud di Reggio Calabria.

