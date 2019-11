AIFITEC di Reggio Calabria all’avanguardia per i corsi di Formazione Professionale: Corsi OSSS con F.C. e Corsi di Specializzazione per OSS

12 Novembre 2019 16:15

Il Laboratorio AIFITEC di Reggio Calabria per i Corsi OSSS, Oss Specializzati, oltre a tutti i presidi necessari ed utili, presenta il letto con un manichino regolamentare movibile

Cosa si nasconda dietro questa sigla è facile da rivelare OPERATORE SOCIO SANITARIO SPECIALIZZATO con FUNZIONI COMPLEMENTARI. In sostanza chi è costui o costei??

E’ un Operatore Socio Sanitario di Base che si specializza con un ulteriore corso di 400 ore così come previsto dall’Accordo Stato Regione del 16 gennaio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2003.

Quali sono le specializzazioni che questa nuova figura professionale deve agire, è presto detto: nell’Allegato “A”sempre dell’Accordo sono elencate le funzioni in “più” dell’Operatore Socio Sanitario ovvero: innanzitutto può agire da solo, come un vero e proprio professionista, ma sempre sotto l’egida del controllo del superiore, ma non necessariamente con la sua presenza, e di conseguenza può somministrare la terapia prescritta, la terapia “intramuscolare” (le punture, in volgare), i bagni terapeutici, e così via.

Ovviamente l’Operatore Socio Sanitario Specializzato ha necessità di svolgere un corso appropriato: 400 ore di cui 150 ore di teoria, 50 ore di esercitazioni pratiche in aula o in laboratorio e 200 ore di tirocinio professionale. Al termine dopo gli esami finali.

Il Laboratorio AIFITEC per i Corsi OSSS, Oss Specializzati, oltre a tutti i presidi necessari ed utili, presenta il letto con un manichino regolamentare movibile ed inoltre, primi in Calabria (foto 1) Un “ Simulatore per iniezioni intramuscolari, con Feedback ad un Tablet”, utilizzato dalle più importanti Università Europee che indica l’esattezza della posizione delle mani dell’OSSS, nell’ accingersi ad effettuare una iniezione su un paziente, nonché il posto esatto dove esguire l’intervento. Ma, ancora di più AIFITEC, mette a disposizione degli Allievi un altro Simulatore presente nelle più grandi Università Mediche di Europa, ovvero un Simulatore Medico per i clisteri (foto n.° 2), affinchè l’OSSS possa agire con cura tutte le operazioni per effettuare un ottimo intervento.

AIFITEC, Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica con sede principale in Reggio Calabria Corso Giuseppe Garibaldi 527 ha già attivato due corsi per OSSS con Funzioni Complementari. E mediante una formazione mirata e seria che si avvale di docenti professionisti e seri, anche docenti universitari, avvia sul mercato del lavoro i giovani disoccupati della Calabria.

Ma ancora di più offre AIFITEC: i Corsi di Specializzazione ( Foto 3 e Foto 4).

Corsi Master dalla durata di 6/8 ore per una maggiore specializzazione ed aggiornamento professionale dell’Operatore Socio Sanitario sia di base che con Funzioni Specialistiche.

I Master di OSS sono condotti e realizzati da docenti specializzati ed aggiornati costantemente anche grazie al fatto dell’esperienza di AIFITEC nel campo dell’E.C.M. ( Educazione Continua in Medicina). AIFITEC è Provider del Ministero della Salute con il numero 5943, unico in Reggio Calabria ed è altamente specializzato nei corsi specializzati e specializzanti.

AIFITEC, Agenzia Internazionale di Formazione ed Istruzione Tecnologica con sede in Corso Garibaldi 527, in Viale Calabria 197 in Reggio Calabria ed in Siderno, Via Fiume 29, Angolo via Gramsci 41/A, Agenzia accreditata dalla Regione Calabria, tel. 0965 334972, info@aifitec.net www.aifitec.it www.aifitec.eu al servizio dei giovani e non disoccupati, all’avanguardia nei Corsi di Alta formazione Professionale.

Articolo Pubbliredazionale

Valuta questo articolo