Serie C, Reggina-Picerno 4-1: belli ed imbattuti, il Tanque e la sua truppa volano in testa alla classifica

23 Ottobre 2019 22:34

Reggina super questa sera contro il Picerno, dopo un iniziale svantaggio la squadra di Toscano è stata capace di ribaltare la contesa

La Reggina vince e convince al Granillo contro il Picerno, nonostante una partenza non proprio eccellente. La squadra di Mimmo Toscano infatti, si è trovata sotto di un gol questa sera di fronte al proprio pubblico, evento non proprio usuale quest’anno, la reazione degli amaranto è stata però veemente, guidata dall’uomo più atteso: il Tanque Denis. L’argentino ha preso per mano la squadra, come ci si attendeva sin dal momento del suo arrivo in riva allo Stretto. Lo ha fatto questa sera a suon di reti ed assist, partendo dalla rete dell’1-1 importantissima ai fini del risultato finale, dato che ha rimesso in corsa la Reggina dopo l’avvio a rilento.

Da quel momento in poi è stata un’escalation amaranto, caratterizzata da un ritmo folle che il Picerno non ha potuto sostenere. Rolando, Denis e bomber Corazza hanno arrotondato il risultato sul 4-1 dopo la rete del momentaneo vantaggio di Santaniello, degno di nota anche super Guarna capace di salvare il risultato sullo 0-1 in occasione di una conclusione molto pericolosa di Esposito. Insomma, in tanti degni di nota questa sera, impossibile non sottolineare il proseguire della grande striscia realizzativa di Corazza, capocannoniere indiscusso della Serie C, giunto a quota nove reti con quella odierna. La Reggina mantiene dunque la propria imbattibilità in campionato, per l’undicesima gara consecutiva contro gli amaranto nessuna squadra è uscita dal campo col sorriso sulle labbra e la sensazione è che ciò avverrà ancora per molte volte in stagione dato lo strapotere amaranto. Le note liete però non sono terminate, le concomitanti frenate di Potenza e Ternana fanno sì che Mimmo Toscano ed i suoi uomini siano da soli in vetta alla classifica del girone C: la classifica adesso recita Reggina 25, Potenza 24 e Ternana 22, un primato meritatissimo data l’imbattibilità ancora viva e dato anche lo spettacolo che la Reggina sta offrendo in campo e fuori. Sì, anche fuori, anche oggi i tifosi al granillo hanno sfiorato quota 10.000, con una curva da favola come ai tempi della Serie A.

