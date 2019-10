12 Ottobre 2019 20:11

Reggina-Catanzaro, è tutto pronto per il derby calabrese che aprirà la giornata di campionato in Serie C

Reggina-Catanzaro è l’incontro d’apertura della nona giornata di Serie C, non certo un incontro qualunque dato che si tratta di un sentitissimo derby tra due tifoserie rivali. Rivalità a parte, va detto che la gara di questa sera sarà molto importante anche per le dinamiche del girone C, dato che le due squadre che si affronteranno oggi hanno velleità d’alta classifica. Dunque ci sono tutti gli ingredienti per una serata di grande calcio al Granillo, una serata condita da una cornice di pubblico davvero sontuosa per la Serie C.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Garufo, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Sounas, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Catanzaro (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella, Maita, Casoli, Nicoletti; Kanoute, Bianchimano, Fischnaller. A disposizione: Mittica, Favalli, Figliomeni, Pinna, Riggio, Risolo, Tascone, Bayeye, Cali, Di Livio, Nicastro. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo).

Serie C, Reggina-Catanzaro LIVE: la diretta del derby calabrese

In attesa dell’inizio del derby calabrese, il calcio d’inizio ore 20,45.

Valuta questo articolo