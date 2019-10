Serie C, Avellino-Reggina 1-2: primo tempo sonnolento, poi entra il Tanque e illumina il Partenio!

27 Ottobre 2019 16:51

La Reggina vince e continua a frantumare record, ancora una volta decisivo il Tanque Denis subentrato dalla panchina ed autore di una doppietta

La Reggina vince ancora, prosegue nella propria imbattibilità in campionato giunta a quota 12 incontri e mantiene la vetta del girone C di Serie C. Tante ottime notizie dunque quest’oggi, ma va detto che il pomeriggio in quel di Avellino non è stato certo facile, non una passeggiata quella degli uomini di Toscano al Partenio. Un 1-2 sofferto da parte degli amaranto, al termine di una vera e propria battaglia contro i ragazzi di Eziolino Capuano. Dopo un primo tempo bloccato, Toscano decide di mandare in campo il suo pezzo da novanta German Denis, tenuto in panchina inizialmente in favore del duo Reginaldo-Corazza.

Il capocannoniere oggi non ha inciso, ma la rosa vastissima della Reggina ha permesso al mister Toscano di mandare in campo Denis nella ripresa, cambio che come detto ha portato i suoi frutti. Doppietta per il Tanque, vero e proprio trascinatore della Reggina nell’ultima settimana, due doppiette consecutive per l’argentino che sta entrando in forma dopo l’inizio zoppicante. A nulla è servito all’Avellino il gol di Charpentier nella ripresa, troppo forte questa Reggina che conferma d’avere il miglior attacco ed una difesa solidissima punita oggi solo a causa di una distrazione di Rossi. Adesso gli amaranto se la dovranno vedere col Potenza, col doppio intento di staccare la squadra al momento seconda in classifica e raggiungere il record di 13 gare da imbattuta in campionato risalente alla stagione 1983/1984 in serie C2. Quarta vittoria consecutiva della corazzata reggina che fa paura e minaccia di ammazzare il campionato.

