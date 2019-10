Elezioni Reggio Calabria, Saverio Pazzano scalda i motori e lancia la sua candidatura a sindaco: “È il momento di cambiare la città” [FOTO e VIDEO]

28 Ottobre 2019 20:02

Saverio Pazzano lancia la sua candidatura a sindaco di Reggo Calabria, con il sostegno di Luigi De Magistris. Pazzano ha chiesto dialogo ed apertura con tutti, scandendo bene i paletti entro cui ritrovarsi, cioè: “Costituzione, lotta alla ‘ndrangheta e antifascismo”

“Ci siamo messi in cammino perché è adesso il momento di cambiare la città”.

Con questa parole il Collettivo La Strada e la piattaforma municipale Nomi Cose Città R come Reggio hanno lanciato in rete con un videoracconto due iniziative importanti che si svolte sabato e domenica scorsi e che hanno aperto ufficialmente la campagna elettorale di Saverio Pazzano alle prossime amministrative di Reggio Calabria, con il sostegno di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e presidente di Democrazia e Autonomia-demA.

Nella sala davvero gremita dell’auditorium Don Orione sabato 26 ottobre si è svolto l’incontro “Reggio è tornata. Da Sud tornare a essere città”, iniziativa organizzata dal Collettivo La Strada in collaborazione con il movimento nazionale Democrazia e Autonomia-demA e con la piattaforma municipale Nomi Cose Città. R come Reggio alla quale hanno partecipato Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi e responsabile mezzogiorno di DemA, Saverio Pazzano, candidato sindaco di Reggio Calabria e Luigi de Magistris.

Domenica 27, invece, il Collettivo La Strada è tornato in cammino, insieme al sindaco di Napoli, per un “cammino urbano” che si è aperto con un incontro con Filippo Cogliandro, chef calabrese che si è ribellato alla ‘ndrangheta, presso il suo ristorante “L’A Gourmet. L’Accademia”, è proseguito presso il Lido Comunale sempre più in abbandono e si è concluso con l’ incontro con Tiberio Bentivoglio, imprenditore calabrese antiracket vittima di intimidazioni e testimone di giustizia, presso il suo negozio.

Il Collettivo La Strada ha presentato pubblicamente il proprio percorso ed i propri obiettivi in una dimensione municipale dall’ampia visione, lungimirante ed europeista, per una proposta politica che veda la città come luogo in cui devono compiersi equità, libertà e giustizia sociale, una proposta politica interprete delle difficoltà e delle belle energie del Sud Italia e che sia capace di interpretare un vuoto e un’esigenza di cambiamento nel nostro Paese. Un movimento di persone, uomini e donne in movimento, che amano la città di Reggio Calabria, ma da troppo tempo vi si sentono stranieri, esuli in un Comune che nega ai suoi abitanti il decoro e i fondamentali diritti di cittadinanza. “Per questo ci siamo messi in cammino”, ha proseguito.

Un cammino lungo e scandito da tante assemblee e incontri, come del resto dimostrato dalle oltre 400 persone presenti di sabato 26, espressione delle realtà più varie e belle di Reggio.

Un percorso sempre partecipato e molto ampio che nel corso dell’ultimo anno ha scelto di fare riferimento in Saverio Pazzano e di proporlo come candidato a Sindaco. Accogliendo questa candidatura, nel suo discorso Saverio Pazzano ha chiesto dialogo ed apertura con tutti, scandendo bene i paletti entro cui ritrovarsi: Costituzione, lotta alla ‘ndrangheta e antifascismo.

Michele Conia ha sottolineato come il progetto del “Collettivo La Strada” abbia alla base il coraggio delle scelte, l’amore incondizionato per i luoghi e la gente che li vive. Così anche Luigi de Magistris che ha precisato: “Far convergere le autonomie è un nostro obiettivo. Sostenere persone pulite, che amano la loro terra, che con passione civile vogliono lottare per la giustizia, i beni comuni, la fratellanza. Per una Reggio liberata da mafie e potentati, per una Reggio del suo popolo. Comincia per voi una grande avventura per amore della vostra terra. Lottate per vincere, senza alcun compromesso morale. Saverio Pazzano è la persona giusta per questo compito”.

