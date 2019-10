Sassuolo-Inter, il ricordo per il presidente Squinzi è da brividi [FOTO]

20 Ottobre 2019 13:11

Sassuolo-Inter, si sta giocando il lunch match valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, commovente ricordo del presidente Squinzi

Si sta giocando il lunch match valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo e Inter in una sfida importante per gli obiettivi di scudetto e salvezza. Giornata da brividi in casa neroverde per il ricordo del presidente Squinzi, morto qualche giorno fa in seguito ad una lunga malattia. Lacrime allo stadio tra i tifosi e calciatori, emozionanti anche le dichiarazioni di Marlon nel pre partita: “La settimana e’ stata dura perche’ nessuno si aspettava la notizia della morte del presidente – ha spiegato il difensore ai microfoni di Dazn – sara’ una grande motivazione per noi. Vogliamo fare una grande partita per la famiglia”. Prima del fischio iniziale lungo applauso accompagnato dal lancio di palloncini neroverdi verso il cielo, presente anche la famiglia di Squinzi. In alto la fotogallery con tutte le immagini.

