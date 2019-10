Sampdoria-Roma 0-0, inizia con un pari l’avventura di Ranieri: le pagelle di StrettoWeb [FOTO]

20 Ottobre 2019 17:00

Sampdoria-Roma, l’esordio sulla panchina blucerchiata di Ranieri contro la sua squadra del cuore: le pagelle di StrettoWeb [FOTO]

Un punto strappato alla sua squadra del cuore. Inizia con un pareggio l’avventura blucerchiata di mister Ranieri, Sampdoria-Roma finisce 0-0. Gara senza particolari emozioni, combattuta soprattutto sul piano fisico. Qualche pericolo solo nel finale per la squadra ospite, partita però in generale tranquilla per i due portieri. Espulsione per Kluivert, poco continuo nelle sue prestazioni. Combatte ma non incide Quagliarella.

Sampdoria-Roma: le pagelle di StrettoWeb

Ecco di seguito i voti del match:

SAMPDORIA

Audero 6 – Attento nelle rare volte in cui viene chiamato in causa. Da segnalare nessuna particolare parata: CONCENTRATO

Bereszynski 5.5 – Tutto sommato bene, anche se qualche volta si perde in un bicchier d’acqua: NELLA NORMA

Murillo 7 – Il migliore dietro dei suoi. Dove non arriva la tecnica, può farcela l’agonismo: GUERRIERO

Colley 6.5 – Preciso negli interventi, non rischia mai:CONCRETO

Murru 6 – Bene in fase difensiva. In zona avanzata non si propone: PESSIMISTA

Rigoni 5 – Non riesce a sfondare il muro innalzato da Kolarov: PICCOLETTO (60′ De Paoli 6)

Vieira 4.5 – L’impegno purtroppo non basta. Troppi passaggi sbagliati in mezzo al campo: CONFUSIONARIO

Bertolacci 6 – Corre, corre, corre e poi… corre. La sua è una partita di grande quantità: MARATONETA (73′ Ekdal 6)

Jankto 5.5 – Provato come ala offensiva a sinistra, tiene basso il baricentro di Spinazzola. Comunque poco pericoloso se il suo compito di offendere: FORBICE DALLA PUNTA ARROTONDATA

Gabbiadini 4 – Fuori completamente dal gioco. Nessuna azione degna di nota: CHI L’HA VISTO (64′ Bonazzoli 6)

Quagliarella 5.5 – Prova in tutti i modi a rendersi pericoloso, non è giornata: BALUARDO

ROMA

Pau Lopez 6 – Nessun grattacapo provocato dalla squadra di casa: SPETTATORE NON PAGANTE

Spinazzola 6 – Attento in difesa, poco presente al momento di spingere: PREMUROSO

Mancini 5 – Messo in difficoltà dal più esperto Quagliarella. Rischia l’espulsione: ACERBO

Smalling 7 – Comanda bene tutto il reparto e dona la tranquillità che mancava: CERTEZZA

Kolarov 5.5 – Non proprio la migliore prestazione stagionale. Delude anche dai piazzi calciati: TRISTEZZA

Cristante sv – Esce dal campo per infortunio dopo pochi minuti: SFORTUNATO (8′ Pastore 5)

Veretout 6 – Bene in regia, prestazione senza sbavature: ORDINATO

Florenzi 5.5 – Gioca in una posizione insolita, rendendo forse anche per questo meno del solito: PESCE FUOR D’ACQUA (75′ Perotti sv)

Zaniolo 6 – Le azioni offensive passano tutte dai suoi piedi, ma l’assist giusto non arriva: UN GIORNO ANDRA’ MEGLIO

Kluivert 4 – Ci si aspetta il colpo di genio, invece viene sempre fermato con facilità. Lascia i compagni in dieci a pochi minuti dal termine: INGENUO

Kalinic 5 – Inquadrato dalle telecamere solo per lo scontro di gioco con Murillo che lo costringe alla sostituzione: FRAGILE (45′ pt Dzeko 6)

Valuta questo articolo