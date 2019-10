Tragedia a Roma: reagisce durante una rapina e gli sparano alla testa, morto un ragazzo di 24 anni [FOTO]

24 Ottobre 2019 14:00

Tragedia a Roma: deceduto il giovane ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte durante una rapina

E’ deceduto il giovane ferito da un colpo di pistola alla testa la scorsa notte a Roma, durante una rapina. Il giovane si chiamava Luca Sacchi e aveva 24 anni. Le forze dell’ordine danno la caccia a due aggressori che, a quanto pare, sarebbero fuggiti in auto. Quando è stato soccorso dai medici del 118, la situazione è apparsa subito grave. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, è stato anche sottoposto ad intervento chirurgico.

Tragedia a Roma: reagisce durante una rapina e gli sparano alla testa, morto un ragazzo di 24 anni. Cortese: “la situazione sul fronte della sicurezza è peggiorata”

“Si torna a sparare a Roma in mezzo alla strada. Dopo il tragico episodio dove è rimasto coinvolto il nuotatore Manuel Bortuzzo la situazione sul fronte della sicurezza è peggiorata”. Così Antonella Cortese criminologa e Vice Presidente Osservatorio Nazionale dei diritti e della salute dei militari e forze dell’ordine. “Quello che colpisce – prosegue- non è tanto l’aumento di episodi di criminalità ma è la loro efferata violenza. Si è consumato così, ieri sera, vicino al parco della Caffarella una rapina ai danni di una coppia di ragazzi in cui Luca Sacchi, personal trainer capitolino è morto nel tentativo disperato di difendere la sua ragazza. I nostri ragazzi non sono più al sicuro, uno zainetto costa la propria vita in qualche periferia messicana. Adesso siamo tutti consapevoli che abbandonare il territorio e non investire nella sicurezza porta alla rottura del patto sociale e questo i cittadini non lo meritano. Chiediamo più agenti, caserme, stipendi adeguati e sblocco immediato di tutte le graduatorie nelle Forze dell’Ordine. Il ministro dell’Interno e il Prefetto di Roma devono dare risposte concrete”, conclude.

Valuta questo articolo